Ny Gaza-avstemming i Sikkerhetsrådet

Det har i helgen vært hektisk virksomhet i korridorene i FN-hovedkvarteret i New York etter at Russland og Kina fredag skjøt ned USAs foreløpig siste forslag til formulering av en tekst.

Mandagens resolusjon støttes av de ti valgte medlemmene av Sikkerhetsrådet og Kina og Russland, to av de fem faste medlemmene med vetomakt. Forslaget støttes også av de 22 landene som inngår i den såkalte arabiske gruppen.

Kina bekreftet like før avstemningen at de ville støtte det siste utkastet.

Guterres presser på

FNs generalsekretær António Guterres sa mandag at det er en økende internasjonal enighet om å fortelle Israel at en våpenhvile er nødvendig og at et angrep på Rafah sør på Gaza vil utløse en humanitær katastrofe.

– Vi ser en økende konsensus om si klart fra til Israel at en våpenhvile må på plass. Jeg hører det i USA, jeg hører fra EU og ikke minst hører jeg det fra det muslimske verden at en bakkeinvasjon av Rafah betyr humanitær katastrofe, sa Guterres under et besøk i Jordan.

USA advarer

Men USA har allerede advart mot det nye utkastet og mener at ordlyden kan skade forhandlingene som pågår i Doha mellom representanter for Egypt, Qatar og USA. Også her er målet en varig våpenhvile og løslatelse av gisler.

USAs innvendinger kan innvarsle et nytt veto, fra den amerikanske FN- ambassadøren denne gang.

Teksten det skal stemmes over mandag formiddag lokal tid, tar til orde for våpenhvile i fastemåneden Ramadan og umiddelbar løslatelse av gisler. Muslimer er allerede halvveis inne i Ramadan, og et eventuelt vedtak og en etterlevelse fra partene vil bare vare i to uker.

