Macron: IS står bak Moskva-terroren

Samme gruppe har tidligere forsøkt å angripe Frankrike flere ganger, ifølge presidenten.

Han advarer Russland sterkt mot å blande terrorangrepet og Ukraina-krigen i samme kontekst. Det vil være kynisk og kontraproduktivt for Russland, mener Macron.

Han sier også at Frankrike har tilbudt russisk etterretningstjeneste å «øke samarbeidet» i forbindelse med angrepet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy (ISKP) hevder å stå bak angrepet og begrunner det med at Russland fører krig mot islam. Russland har antydet at gjerningsmennene har tilknytning til Ukraina, noe ukrainerne benekter.

