Kreml svarer ikke på spørsmål om mishandling av terrorsiktede

– Jeg vil la dette spørsmålet stå ubesvart, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov da en journalist påpekte skadene på et pressemøte mandag.

Alle de fire hovedmistenkte hadde synlige tegn på mishandling da de ble ført inn i et rettsmøte søndag. En av dem var knapt ved bevissthet. Russiske medier har meldt at mennene ble torturert av sikkerhetsstyrkene under avhør.

Tilstanden til mennene reiser imidlertid sterk tvil om hvorvidt de har snakket fritt i avhørene. De er siktet etter terrorparagrafer som har livsvarig fengsel som øvre strafferamme.

Peskov kunngjorde også at Vladimir Putin skal møte sikkerhetstjenesten for å planlegge ytterligere sikkerhetstiltak.

Til nå er 137 mennesker bekreftet døde etter fredagens terrorangrep.

