Joe Biden latterliggjør Trump: – Litt av en prestasjon

I en melding på X, tidligere Twitter, skrev president Joe Biden:

«Gratulerer Donald. Litt av en prestasjon».

Uttalelsen er et stikk til Donald Trump som skryter av egne golfprestasjoner etter å ha vunnet klubbmesterskapet i to kategorier på egen bane, The Trump International Golf Club, i Florida. Selvskrytet la den tidligere presidenten ut på sitt eget sosiale medium Truth Social.

«Jeg vant begge!», skrev Trump i store bokstaver, før han la til at det hele var veldig spennende og at golfbanen var flott, men vanskelig.

Bakgrunn: Biden og Trump vant nominasjonsvalg i fire delstater

Ekspresident Donald Trump har sikret seg det nok delegater til å bli presidentkandidat i høst. Det samme har president Joe Biden, og det er dermed duket for omkamp fra 2020, skriver NTB.

At demokratene og republikanernes kandidater er klare allerede i mars, innebærer at det blir en lang valgkamp.

– Om vi ikke vinner dette valget, tror jeg ikke at det kommer til å bli noe nytt valg i dette landet, sa Trump, som varslet demokratiets død om han ikke blir USAs neste president.