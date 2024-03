Kong Charles’ nevø forteller om onkelens frustrasjon over kreften

I et intervju med Sky News Australia søndag ble Peter Phillips det første medlemmet av den britiske kongefamilien som røper detaljer om hvordan kongen har det.

Det skjer få dager etter at prinsesse Kate, kona til kongens eldste sønn prins William, fredag røpet at hun får cellegiftbehandling for kreft.

Phillips er sønnen til prinsesse Anne og den eldste av avdøde dronning Elizabeths åtte barnebarn. Han forteller at onkelen er frustrert over at rekonvalesensen tar lenger tid enn han skulle ønske seg.

– Han er frustrert over at han ikke kan komme seg videre og gjøre alt som han ønsker å være i stand til å gjøre, sier Phillips.

Selv om kongen er pragmatisk og skjønner at det tar tid å komme seg, er han ivrig etter å komme tilbake til en normaltilstand, ifølge Phillips.

Dronning Camilla sa tidligere i uka at ektemannen har det «veldig bra». 75 år gamle kong Charles har sagt at han håper å kunne delta på påskegudstjeneste med familien neste søndag.

Kensington Palace har gjort det klart at verken Kate eller tronarving William vil være til stede på gudstjenesten i St. George's Chapel ved Windsor Castle.

