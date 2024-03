Israel skal ha beleiret ytterligere to sykehus i Gaza

Israel har iverksatt en rekke militæraksjoner på og ved sykehus på Gazastripen siden krigen brøt ut i oktober. Israel hevder væpnede palestinere opererer fra sykehusene, noe Hamas og helsepersonell har benektet.

Søndag rykket militære kjøretøy fram mot sykehusene Nasser og Al-Amal i Khan Younis sør på Gazastripen, opplyser Røde Halvmåne. Lyden av kraftig bombardement og skyting kunne høres i området.

En av Røde Halvmånes frivillige ble drept da israelske stridsvogner plutselig rykket inn i området rundt sykehusene mandag morgen, ifølge hjelpeorganisasjonen. Den israelske hæren IDF bekrefter at de opererer i området, men avviser søndag kveld at de er inne i sykehusene.

Forlanger evakuering

Røde Halvmåne forteller at meldinger kringkastet fra droner krever at alle forlater Al-Amal nakne, samtidig som israelske styrker blokkerer sykehusets porter med jordvoller.

– Alle våre mannskaper er nå i ekstrem fare og kan ikke bevege seg i det hele tatt, sier Røde Halvmåne, som hevder IDF skyter røykbomber inn i området for å fremtvinge en evakuering av Al-Amal-sykehuset.

IDF sier operasjonen i Al-Amal-nabolaget har til hensikt å fortsette å rive ned «terrorist-infrastruktur» og eliminere militante palestinere i området.

Operasjonen startet med at flyvåpenet angrep rundt 40 mål, deriblant militærbaser, tunneler og annen infrastruktur tilknyttet Hamas, ifølge IDF.

Innbyggere i Khan Younis forteller til nyhetsbyrået Reuters at israelske styrker også har rykket fram mot Nasser-sykehuset vest i byen under kraftig beskytning fra lufta og bakken.

Nesten 500 tatt til fange

Mandag for en uke siden startet den israelske hæren en stor operasjon i og rundt Shifa-sykehuset i Gaza by, kyststripens største sykehus. Israel sier angrepet er rettet mot Hamas-krigere, og at de vil fortsette fram til den siste krigeren er tatt. Militæret hevder at rundt 170 Hamas-krigere er drept og 480 tatt til fange i aksjonen ved Shifa-sykehuset.

Kampene ved Shifa viser motstandskraften til de væpnede palestinske gruppene i den raserte delen av Nord-Gaza som israelske soldater er blitt tvunget til å vende tilbake til etter lignende aksjoner tidlig i krigen, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge Gazas helsedepartement er titalls pasienter og sykehusansatte tatt til fange, og minst fem pasienter har dødd som følge av angrepet. Hamas-regjeringens mediekontor hevder fem palestinske leger er drept. Israel har ikke kommentert meldingene.

Internasjonale nyhetsbyråer er ikke til stede inne på sykehuset og har ikke verifisert opplysningene fra verken palestinsk eller israelsk hold.

Sist israelske styrker rykket inn på Shifa-sykehuset, i november, utløste det kraftig internasjonal kritikk. Israel har også tidligere gått til aksjon rundt Al-Amal-sykehuset, som i februar var beleiret i flere dager, ifølge Røde Halvmåne.

