Ingen fikk nok stemmer i presidentvalget i Slovakia – ny runde i april

Slovakiske velgere gikk lørdag til urnene for å velge mellom en russiskvennlig presidentkandidat og en ukrainskvennlig kandidat.

Tidligere utenriksminister, den ukrainskvennlige Ivan Korcok, som støttes av den liberale opposisjonen, fikk 42,44 prosent av stemmene, opplyste landets statistiske sentralbyrå da stemmene fra 99,9 prosent av valgdistriktene var telt opp natt til søndag.

Nasjonalforsamlingens leder og tidligere statsminister Peter Pellegrini, som er kandidaten til den russiskvennlige statsministeren Robert Fico, hadde da fått 37,07 prosent av stemmene.

En prognose fra nyhetsnettstedet Dennik N tegnet samme bilde lørdag kveld og viste at Korcok ligger an til å vinne over Pellegrini.

Ny runde

Valglokalene skulle stenge klokken 22 lørdag, men holdt åpent en halvtime ekstra av tekniske årsaker. Det endelige resultatet ventes å bli kunngjort søndag ettermiddag.

4,4 millioner personer var stemmeberettiget i valget. Ifølge den foreløpige opptellingen var valgoppslutningen på rundt 51 prosent.

Ni kandidater deltok i lørdagens valg. Siden ingen av dem ligger an til å få minst 50 prosent av stemmene, blir det dermed ny valgrunde 16. april.

Favorittkandidatene Pellegrini og Korcok har fått nesten lik oppslutning på meningsmålingene før valget - henholdsvis 37 prosent og 36 prosent.

Ulike syn på Ukraina

Statsminister Robert Fico har tidligere blant annet satt spørsmålstegn ved Ukrainas suverenitet og stanset våpenhjelp til Ukraina, mens Korcok står last og brast med Ukraina i krigen med Russland.

Korcok støttes av den avtroppende presidenten Zuzana Caputova, som er svært kritisk til Fico, men som ikke tar gjenvalg.

Etter å ha avlagt stemme søndag understreket Pellegrini at Slovakia skal forbli i både EU og Nato, men at det ikke hindrer en mer uavhengig utenrikspolitikk.

Selv om stillingen som president i Slovakia i stor grad er seremoniell, må presidenten ratifisere internasjonale traktater. Han utnevner dommere, er øverstkommanderende for de væpnede styrkene og kan dessuten nedlegge veto mot nye lover.