Eksperter mener IS-påstand om Moskva-angrepet er troverdig

En av sikkerhetsekspertene som Reuters har snakket med, påpeker imidlertid noe uvanlig og slående ved fredagens angrep i utkanten av Moskva: Gjerningsmennene skal ha utarbeidet og gjennomført en fluktplan i stedet for å fortsette å drepe helt til de ble skutt og drept.

Mye er fortsatt ukjent og ubekreftet om angrepet. Den ytterliggående islamistgruppa Den islamske staten, også kjent som IS eller ISIS, har sendt ut flere uttalelser der de tok ansvaret for angrepet. Det skal ha vært gruppas afghanske eller sentralasiatiske fløy, kjent som ISKP eller ISIS-K, som sto bak.

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann sier til nyhetsbyrået AP at amerikansk etterretning har informasjon som viser at IS sto bak angrepet mot konserthallen Crocus.

Les også: Trygve Slagsvold Vedum: Jeg fryktet en ny krise for folk i Norge

Kan utnyttes

Russland har ikke sagt hvem de tror står bak massakren på minst 133 mennesker fredag kveld. Men russiske myndigheter har hevdet at gjerningsmennene hadde kontakter i Ukraina – uten å legge fram bevis. De sier gjerningsmennene flyktet i bil og ble pågrepet flere timer senere nær den ukrainske grensa. Ukraina, som fører en forsvarskrig mot russiske invasjonsstyrker, har blankt avvist enhver befatning med terrorangrepet.

Adam Dolnik, en tsjekkisk sikkerhetsekspert som har studert tidligere islamistangrep i blant annet India, Kenya og Russland, sier IS' påstand fremstår troverdig. Det vil «ikke hindre russerne i å utnytte dette i sin utenrikspolitiske agenda vis-à-vis Ukraina og Vesten», mener han.

Russia Shooting Brannmannskaper i arbeid i den utbrente konsertsalen lørdag. (Russian Emergency Ministry/AP)

Angrep fra væpnede menn av typen som rammet konserthallen i Moskva, er i samsvar med et typisk modus operandi for både IS og al-Qaida de siste årene, påpeker Dolnik.

Sikkerhetseksperten Olivier Guitta er enig og påpeker at IS spesifikt har truet Russland. Angrepet var dessuten rettet mot en konserthall, i likhet med angrepene mot Bataclan i Paris i 2015 og Manchester i 2017.

– Angrepets modus operandi er klassisk ISIS, sier Guitta, som er daglig leder for konsulentfirmaet GlobalStrat i London.

Les også: Dette vet vi om IS-gruppa som har påtatt seg skylda for terrorangrepet i Moskva

Flere angrep mot russiske mål

IS har også tidligere angrepet russiske mål. Blant annet tok gruppa på seg ansvar for bombeangrepet mot et fly fra den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh på vei til St. Petersburg i 2015. I 2022 sto IS bak et angrep mot den russiske ambassaden i Afghanistans hovedstad Kabul. Tidligere i mars i år sa den russiske sikkerhetstjenesten FSB at de hadde avverget et angrep mot en synagoge i Moskva fra ISIS-K.

– Hvis du legger alle disse tingene sammen, tror jeg det er helt tenkelig at dette kan ha vært et IS-angrep, sier Dolnik.

Men han peker altså på én uvanlig detalj – nemlig at gjerningsmennene tilsynelatende la på flukt. Vanligvis er islamistiske ekstremister forberedt på å dø og går til angrep med en forventning om at det vil ende med at de blir skutt og drept av sikkerhetsstyrker, påpeker han.

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

«Tunnelsyn»

Ifølge russiske myndigheter ble elleve utenlandske borgere, blant dem de fire gjerningsmennene, pågrepet i Brjansk. Gjennomføringen av angrepet og den påståtte flukten viser at det var nøye planlagt og koordinert, ifølge Dolnik. Han viser til at gjerningsmenn i slike situasjoner kan bli rammet av «tunnelsyn» og komme bort fra sine medsammensvorne.

– Hvis de var koordinert nok til faktisk å gjennomføre en flukt alle sammen, samtidig, sier det meg at det var et grundig planlagt angrep og sterk koordinering mellom de enkelte angriperne, sier Dolnik.

Les også: Passasjeren skrek til Rebecca at han skulle voldta og drepe henne

Motiv

Den tyske journalisten og sikkerhetsspesialisten Yassin Musharbash har sett på språket, innholdet og kommunikasjonskanalene som ble brukt til å tilskrive ansvaret for angrepet til IS. Han mener det viser at påstanden definitivt kom fra IS. Det betyr ikke nødvendigvis at det faktisk var IS som sto bak angrepet, men det er plausibelt, sier Musharbash i en melding på X, tidligere Twitter.

Tidligere har militante grupper hevdet å stå bak angrep de ikke har utført – dersom de passer deres foretrukne mål og propagandaformål.

Trafikk passerer mellom store skjermer med teksten «Vi sørger 03.22.2024» etter fredagens angrep, som IS påtok seg ansvaret for. (Alexander Zemlianichenko/AP)

IS har sterke motiver for å angripe Russland, som siden 2015 blant annet har kjempet mot IS på Bashar al-Assads side i borgerkrigen i Syria.

– ISIS-K har vært fiksert på Russland de siste to årene og hyppig kritisert Putin i sin propaganda, sier Colin Clarke i Soufan Center i New York.

ISIS-K-fløyen av IS oppsto i Afghanistan i 2014. Russiske medier har identifisert de påståtte gjerningsmennene som statsborgere fra Tadsjikistan, en tidligere sovjetrepublikk som grenser til Afghanistan.

Les også: Tonje Brenna i stort intervju: – Det er ikke nok folk som har tillit til oss (+)

– Det var ISIS

Michael Kugelman ved Wilson Center i Washington sier ISIS-K regner Russland blant land som er delaktig i undertrykkelse av muslimer.

Den tyske sikkerhetsspesialisten Peter Neumann sier flere ting peker mot IS, i tillegg til ansvarspåstanden og operasjonsmønsteret. Væpnede muslimer fra det tidligere sovjetiske Sentral-Asia anklages for å ha medvirket, og USA advarte nylig mot et nær forestående ekstremistangrep mot Russland.

– Konklusjon. Det var ikke Putin, det var ikke Ukraina. Det var ISIS, skriver han på X.

USAs ambassade i Russland advarte 7. mars sine borgere om at ekstremister kan ha planlagt et nær forestående angrep mot store folkeansamlinger, deriblant konserter. Ennå er det ikke bekreftet hvorvidt fredagens angrep er knyttet til advarselen, som president Vladimir Putin den gang avfeide som et forsøk på å skremme russere.

USA gjentok lørdag kveld budskapet om at IS sto bak.

– ISIS bærer alene ansvaret for dette angrepet. Det var ingen ukrainsk innblanding overhodet, sa Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråds talsperson Adrienne Watson.

Watson gjentok at USAs ambassade i Moskva 7. mars advarte amerikanske borgere om å holde seg unna store folkeansamlinger, og Watson gjentok også at USA tidligere denne måneden delte etterretningsinformasjon med Russland om at ekstremister kan ha planlagt et angrep i Moskva.

Les også: Eks-general advarer: – Ukraina taper denne krigen

Les også: Ekspert ut mot Krim-utspill fra Russland: – Galskap

Les også: Advarer mot «eksistensiell trussel» fra Russland