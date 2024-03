Den italienske pianisten Maurizio Pollini er død

La Scala beskriver lørdag Pollini som en av «vår tids største musikere».

Pollini slet med helsa de siste årene og var nødt til å avlyse noen konserter. Men fra 1958 fram til februar 2023 opptrådte han på La Scala hele 168 ganger.

Hans repertoire omfattet både de store klassiske pianoverkene og samtidsmusikk. Pollini brøt gjennom allerede som 18-åring, da han vant Warszawas anerkjente internasjonale Chopin pianokonkurranse i 1960.

Juryens leder, pianolegenden Artur Rubinstein, slo den gangen fast at Pollini «spiller piano bedre enn noen av oss». Et halvt århundre senere korrigerte Pollini Rubinstein ved å si at han spilte «teknisk bedre enn noe annet jurymedlem».

Kritikerne har beskrevet Pollinis stil som usentimental og intens, perfekt og unik, klar og briljant. Pollini fikk en rekke priser, deriblant Ernst von Siemens' musikkpris og Grammy for beste instrumentelle soloopptreden uten orkester.