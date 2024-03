Støre feirer EØS-avtalen på EU-toppmøtet

Av Bibiana Piene/NTB

Fredag morgen skal Støre skritte ned den røde løperen på EU-toppmøtet, sammen med statsministrene fra Island og Liechtenstein.

Med EUs 27 stats- og regjeringssjefer til stede skal det først tas et såkalt «familiebilde», og deretter skal det utveksles høyverdige ord om hvor viktig EØS-avtalen er for begge parter.

Så er seremonien over.

Men for Støre er det nå det framtidige forholdet til EU begynner.

– Gir trygghet

– EØS-avtalen er langt mer enn en handelsavtale. Det er en avtale som gir forutsigbarhet og trygghet i et tid med store uroligheter i Europa. Mitt viktigste budskap til EU-lederne er at avtalen er bra for begge parter, sier Støre til NTB.

Han var selv med og forhandle fram avtalen for 30 år siden. I dag regjerer han sammen med Senterpartiet, som har programfestet at de vil ut av EØS. Men det vil ikke Støre ha noe av.

– I 30 år, 365 dager i året, har avtalen vært viktig for norske bedrifter og norsk økonomi, slår han fast.

EØS-avtalen gir de tre Efta-landene adgang til EUs indre marked, mot at de godtar EUs regelverk på de områdene avtalen omfatter. Det vil si det meste, unntatt fisk og landbruk.

Utvidet virkeområde

Siden avtalen ble laget for over 30 år siden, har EU utvidet sitt politiske virkeområde til både helse og forsvar og en rekke andre ting. Her har Norge inngått egne avtaler med EU.

– Norske bedrifter er med i samarbeid om en sterkere forskningsindustri, og får stor uttelling og støtte fra EU der, og vi ser det også i samarbeid på forskning og utvikling, samt energi og klima, sier Støre.

Selve EØS-avtalen kan ikke reforhandles. Da raser det hele sammen som et korthus. Kilder NTB har snakket med i Brussel, sier at det er liten sjanse for at Norge da vil få en like god avtale med EU.

– Går ikke ut på dato

Støre avviser at EØS-avtalen står i fare for å gå ut på dato.

– Nei, den gjør ikke det. Dette er en avtale som ikke krever mye av EU, sier han.

– Men den har den utfordringen at Norge ikke har direkte medbestemmelse på lovverk vi må ta inn, medgir statsministeren.

En forutsetning for EØS/­Efta-landenes rettigheter i det indre marked er altså at nytt EU-regelverk fortløpende tas inn i EØS-avtalen.

Men over 430 rettsakter er fortsatt ikke innført, og etterslepet skaper tidvis irritasjon i Brussel.

– Tar beslutninger selv

Dette gjelder blant annet innføringen av EUs 4. energipakke. Da EUs energikommissær Kadri Simson var på norgesbesøk for et par uker siden, ba hun Norge få fortgang i saken.

Det fikk både Senterpartiet og Støre til å bruse med fjærene.

– Men hun har vel egentlig rett?

– Norge tar sine beslutninger selv og vurderer om et regelverk er relevant i vårt forhold til EU. Det er det verdt å minne om, også til et medlem av EU-kommisjonen. Det følger av EØS-avtalens karakter at Norge skal ta sine egne beslutninger, sier Støre.

– Har de norske reaksjonene medført noen nye reaksjoner fra EUs side?

– Overhodet ikke. Norge må ikke være urolig for at det blir debatt om enkeltsaker. Vi skal i alle fall ikke la være å gi uttrykk for det vi mener, fordi vi skulle få en negativ kommentar fra noen som ikke er enige med oss.

