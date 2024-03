USA skal legge fram resolusjonsforslag om Gaza fredag

Tidlig torsdag morgen norsk tid kunngjorde utenriksminister Antony Blinken at USA var ferdig med et utkast til en resolusjon som tar til orde for umiddelbar våpenhvile i Gaza.

Torsdag kveld opplyser en talsperson for USAs FN-ambassadør at forslaget skal legges frem og stemmes over fredag.

– USA har jobbet intens med rådsmedlemmene de siste ukene om et forslag som utvetydig vil støtte pågående diplomatisk innsats med mål om å sikre en umiddelbar våpenhvile i Haza som en del av en gisselavtale, sier talsperson Nate Evans for den amerikanske FN-ambassadøren.

– Vi har levert inn en resolusjon som nå ligger hos FNs sikkerhetsråd og som tar til orde for umiddelbar våpenhvile knyttet til løslatelse av gisler, og vi håper at medlemslandene støtter den, sa Blinken til nyhetskanalen Al Hadath tidligere torsdag.

USA har flere ganger tidligere lagt ned veto i Sikkerhetsrådet mot forslag om å kreve umiddelbar våpenhvile på Gazastripen.

Det nye forslaget tar til orde for løslatelse av de israelske gislene på Gazastripen, samt en umiddelbar og varig våpenhvile for å beskytte sivile på begge sider av konflikten. Våpenhvilen skal gjøre det mulig å frakte inn mer humanitær hjelp.

