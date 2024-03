Salman Rushdie: KI truer bare uoriginale forfattere

I en artikkel oversatt til fransk for det litterære tidsskriftet La Nouvelle Revue Francaise (NRF), forteller Rushdie at han testet ChatGPT ved å be den skrive 200 ord i hans stil.

Resultatene beskriver han som «en haug med tull».

– Ingen leser som har lest en eneste side av meg, kunne tro at jeg var forfatteren. Ganske betryggende, sier han ifølge AFPs oversettelse av artikkelen.

Rushdie konkluderte med at teksten til ChatGPT var «uten humor» og «fullstendig blottet for humor».

Generative KI-verktøy kan likevel utgjøre en trussel mot mer formelbaserte forfattere, og Rushdie peker på sjangere som thrillere og science fiction, der han mener originalitet er mindre viktig.

Trusselen kan også være særlig akutt for film- og TV-forfattere, sier han videre.

– Med tanke på at Hollywood stadig lager nye versjoner av den samme filmen, kan kunstig intelligens brukes til å skrive manus.

Forfatteren har i over 30 år levd med dødstrusler etter at Irans tidligere åndelige leder, ayatolla Khomeini, i 1989 utstedte en såkalt fatwa, eller dødsdom, mot ham. Årsaken var at regimet i Iran mente at boka «Sataniske vers» var anti-islamsk og blasfemisk. Han er blitt tvunget til å leve under kontinuerlig politibeskyttelse.

I 2022 ble han knivstukket i New York og mistet synet på ett øye.