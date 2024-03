Sykehussaken mot Norge starter i Efta-domstolen

Av Bibiana Piene/NTB

Det er en årelang feide mellom Eftas overvåkingsorgan Esa og Norge som nå går til siste etappe i Efta-domstolen.

Der skal det avgjøres om norske myndigheter begrenser enkeltpersoners rett til å søke sykehusbehandling i EØS-området.

Etter det NTB kjenner til, er saken den som har hatt størst omfang i Esa gjennom tidene.

Også onsdagens høring i Efta-domstolen blir lenger enn vanlig. Partene får 90 minutter hver til å framføre sine argumenter, mot vanligvis 60.

Startet i 2009

Saken har røtter hele 15 år tilbake. Etter å ha mottatt en rekke klager fra norske pasienter, besluttet Esa i 2009 å åpne en gransking mot Norge.

Siden er over 500 enkeltsaker blitt gjennomgått. Gjennom årene har det vært en utstrakt korrespondanse om saken mellom Esa og Norge.

Esas konklusjon er klar: Norske myndigheter legger kjelker i veien for norske pasienters rett til å søke sykehusbehandling i EU- og EØS-land.

Det norske systemet gjør det svært vanskelig, for ikke å si umulig, for enkeltpersoner å få rettighetene som følger av EØS-avtalen, slår Esa fast.

I EØS-avtalens artikkel 36 heter det at pasienter har rett til å søke behandling i utlandet når samme eller like effektiv behandling ikke kan fås hjemme innen rimelig og medisinsk forsvarlig tid.

– Kjerneproblemene gjenstår

Norge krever på sin side at pasientene dokumenter at behandlingen i utlandet er mer effektiv enn behandling i Norge. Ofte tas det heller ikke hensyn til norske ventetider i vurderingen av søknadene.

Og det er et brudd på EØS-avtalen, ifølge Esa.

Etter et nytt brev om saken fra Esa i 2017, svarte norske helsemyndigheter i 2018 at saken nå var ryddet opp i, og at det ikke lenger fantes noe brudd på EØS-lovgivningen.

Men det er Esa ganske enkelt uenig i.

Endringene er «ikke tilfredsstillende», mener overvåkingsorganet. Derfor varslet Esa allerede i 2019 at de ville ta saken til Efta-domstolen.

Det fikk Norge til å endre reglene enda noe i 2021.

Men Esa var fortsatt ikke fornøyd, og i juli i fjor ble det klart at saken ville bli tatt videre til Efta-domstolen.

– Gjennom dialog med Norge har vi sett at det er gjort noen forbedringer i pasienters rettigheter. Samtidig gjenstår kjerneproblemene, og det er derfor vi tar denne viktige saken til Efta-domstolen, sa Esa-president Arne Røksund til NTB den gang.

– Oppfyller forpliktelsene

Regjeringen fastholder på sin side at de norske reglene er i tråd med EØS-regelverket. Fra Regjeringsadvokaten heter det at Esa grunnleggende har misforstått både det norske regelverket og EØS-reglene.

– Norge har de ordningene for sykehusbehandling i andre EØS-land som EØS-retten pålegger. I tillegg har vi valgt å lage tilleggsordninger som ofte vil gi pasienten et bedre tilbud. Vi mener dette oppfyller Norges forpliktelser etter EØS-retten, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) til NTB.

Slike ordninger kan enten være ved at pasienten får dekket helsehjelp som tilbys i utlandet som ikke tilbys av spesialisthelsetjenesten, eller at pasienten får dekket andre kostnader enn de får i ordningene EØS-retten pålegger, sier han.

– Esa mener på sin side at Norge ikke har lov til å tilby tilleggsordningene på de vilkårene som gjelder. Dette har det vært dialog om i en årrekke. Nå ser departementet fram til at saken skal få sin endelige avgjørelse i Efta-domstolen, sier Bekeng.

---

Tidslinje i sykehusstriden mellom Esa og Norge

2009: Eftas overvåkingsorgan Esa iverksetter en gransking av hvordan Norge praktiserer regelverket rundt pasienters rettigheter til å søke sykehusbehandling i EØS-området etter en rekke klager.

2014: Esa sender en formel klage til Norge om at EØS-regelverket ikke overholdes når det gjelder pasientrettigheter. Norge er ikke enig i klagen, men vurderer likevel å endre reglene noe.

2016: Esa sender en ny formell henvendelse med beskjed om at ikke alle bekymringene var blitt håndtert. I 2017 utdypet Esa dette i et nytt brev, som Norge svarte på i januar 2018. Der ble det fastholdt at EØS-reglene ikke blir brutt, og at en rekke endringer var blitt innført.

2019: Esa mener de lovmessige endringene ikke er tilstrekkelige og beslutter å ta saken til Efta-domstolen.

2022: Esa sender et nytt, formelt varsel om saken. Svaret fra Norge vurderes som utilfredsstillende, og i et nytt brev redegjør Esa for grunnlaget for sin vurdering. I sitt svar fastholder Norge igjen at de norske reglene er i tråd med EØS-regelverket. Likevel ble ytterligere noen regler endret.

Esa mener at selv om de siste endringene løser noen av problemene, er det flere hindre som gjenstår. Dermed begrenser Norge fortsatt retten til sykehusbehandling i utlandet.

2023: I juli blir det endelig bestemt at Efta-domstolen skal avgjøre saken.

---