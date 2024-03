Da Nick kom hjem fra ferie, var han erklært død

I brevet, som er sendt fra justisdepartementet i den canadiske provinsen Quebec, står det svart på hvitt at Nick Fatouro fra Montreal er død.

– Jeg lo. Jeg sa: «Wow, det er nyheter for meg», forteller han i et intervju med canadiske CTW News torsdag.

Videre krever departementet at hans dødsbo betaler en fartsbot som Nick fikk i 2022 – en bot Fatouro hadde klaget på – før han dro på ferie.

– Jeg hadde glemt hele greia, helt til jeg kom hjem og fikk dette brevet.

Saken er sitert av flere medier, blant annet britiske DailyStar og mexicanske Excelsior.

34-åringen Nick Fatouros ble erklært død av kanadiske myndigheter mens han var på ferie. (Faksimile, CTW News)

Kunne skremt moren

Han sier han er glad moren ikke fikk se brevet før han kom hjem.

– Hvis hun hadde åpnet dette og jeg var på reise, gud forby. Du vet, hun ville lure på hva det er som skjer.

Fatourous forteller at han prøvde å ringe myndighetene for å bevise at han faktisk er i live, men at han ikke klarte å komme i kontakt med noen.

– Det er veldig vanskelig å komme gjennom til dem, sier han.

Viktig å rette opp feilen

CTW News har intervjuet advokat William Korbatly om saken. Han sier at denne typen feil ikke er hverdagskost.

– Det er sjelden, men det skjer, sier han til kanalen, og understreker at det er viktig at Fatouro får kommunisert til myndighetene at han ikke er død – og det raskt.

– Det vil ikke bare påvirke denne fartsboten, det vil påvirke hele arvefølgen hans og alt annet, sier han.

Brevet er sendt til Fatouros dødsbo, og er er 14 sider langt dokument der Fatouro omtales som avdød. (Privat/faksimile CTV News)

Menneskelig feil

En talsperson for departementet har senere forklart til TV-kanalen at hendelsen er et tilfelle av menneskelig feil: Da de som skulle inndrive boten forfattet brevet brukte de feilaktig en brevmal som er laget for korrespondanse dødsbo, i stedet for den som vanligvis brukes til å kommunisere med en tiltalt.

– Vi beklager situasjonen, skriver de i en e-post, og forsikrer at de skal følge opp innbyggeren.

Fatouro sier på sin side at han vil forsøke å overbevise myndighetene om at han ikke er en «walking dead» (levende død).

