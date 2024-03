Biden og Trump vant nominasjonsvalg i fire delstater

I tillegg til å vinne Det republikanske partiets nominasjonsvalg i Ohio, Illinois, Kansas og Arizona, har Trump vunnet sin hjemstat Florida.

Det demokratiske partiet avholdt også nominasjonsvalg i de samme delstatene tirsdag, bortsett fra Florida. Der har partiet avlyst nominasjonsvalget og i stedet har besluttet å gi alle de 224 delegatene i delstaten til Biden. Det er et uvanlig steg å gå til for et parti med en sittende president som søker gjenvalg, påpeker nyhetsbyrået AP.

Trump, som er bosatt i Florida, avla stemme i Palm Beach tirsdag.

– Jeg stemte på Donald Trump, sa Trump til journalister på stedet.

Trump og Biden fremstiller hverandre som en trussel mot Amerika. 77 år gamle Trump beskriver 81 år gamle Biden som mentalt uskikket. Biden har på sin side beskrevet Trump som en trussel mot demokratiet etter forsøket på å endre valgresultatet i 2020, og for å hylle autoritære ledere i utlandet.

