Youtube krever merking av KI-innhold

– KI endrer måten innholdsskapere uttrykker seg – fra storyboard-ideer til å eksperimentere med verktøy som forsterker den kreative prosessen. Men seerne får stadig mer behov for åpenhet om hvorvidt det de ser på, er manipulert eller syntetisk, skriver selskapet på sin blogg.

Den nye merkingen vil gjelde videoer hvor det kan være tvil om det man ser virkelig er ekte, for eksempel såkalt deepfake, hvor en kjent person sier noe vedkommende aldri har sagt. Det vil ikke gjelde videoer som åpenbart er manipulert, som for eksempel animasjonsvideoer, skjønnhetsfilter og spesialeffekter.

– Vi anerkjenner selvsagt at innholdsskapere bruker KI på en rekke ulike måter for å lage materiale. Vi kommer ikke til å kreve merking om hvorvidt KI har blitt brukt for å lage for eksempel manus, ideer eller automatisk teksting, skriver de videre.

Dersom KI-generert innhold ikke blir tydelig merket, vil brukerne risikere at innholdet blir fjernet eller i verste fall utestengelse fra videoplattformen, skriver CNN.

