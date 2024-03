Innføres toll på russisk korn

Bakgrunnen er krav fra bønder og enkelte medlemsland.

Ifølge Financial Times har EU-kommisjonen foreslått en tollsats på 95 euro per tonn korn fra de to landene, og på 50 prosent av verdien på vegetabilsk olje og andre relaterte produkter.

Ifølge EU-kilder som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, er tallene «omtrent riktige», men saken er ennå ikke helt ferdigbehandlet.

Tiltaket vil etter all sannsynlighet innføres i form av en tollsats, siden dette bare krever at et flertall av landene stiller seg bak. Sanksjoner krever derimot full enighet blant EUs medlemsland.

