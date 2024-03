Trump klarer ikke å betale megabot på fem milliarder kroner

Trump ble dømt til å betale en bot som har vokst til 464 millioner dollar med renter, som tilsvarer nærmere 5 milliarder kroner.

Trump ble 16. februar dømt i en sivil sak for å ha manipulert verdiene av eiendelene sine for å oppnå bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper. Han blåste opp verdiene for å få bedre betingelser på lån og reduserte dem for å betale mindre skatt.

Trump ble også fradømt retten til å lede selskaper i New York i tre år. De to eldste sønnen hans – som også var saksøkt sammen med selskapet Trump Organization – ble utestengt i to år.

Trump langet ut mot dommen som han kalte latterlig og del av en heksejakt mot ham. Han beskyldte både New Yorks justisminister Letitia James og dommer Arthur Engoron – som begge er demokrater – for korrupsjon.

– Donald Trump må omsider stå økonomisk til ansvar for sine løgner, juks og rystende bedrageri. For samme hvor stor, rik eller mektig man tror man er, så er ingen hevet over loven, sier hun.

Les også: Trump varsler demokratiets død om han taper valget: – Blir et blodbad