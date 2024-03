Reuters og AFP: Israel vil tilby Hamas våpenhvile mot frigivelse av gisler

Forhandlingene skal etter planen begynne i Doha i Qatar mandag, opplyses det.

Den israelske delegasjonen ledes av sjefen for etterretningstjenesten Mossad, David Barnea. Målet er å sikre en seks uker lang våpenhvile i Gaza mot at Hamas løslater 40 gisler.

Forhandlingene kan ta minst to uker, heter det på israelsk hold. Noe av årsaken til at det beregnes såpass lang tid i den innledende fasen av forhandlingene, skal være at Hamas' representanter i utlandet kan ha problemer med å kommunisere og samordne seg med dem som kjemper i den okkuperte enklaven.

AFP melder at Qatars statsminister Mohammed bin Abdelrahman og representanter for Egypts regjering skal delta i forhandlingene.

