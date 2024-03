Israel sender delegasjon til Washington for å diskutere Gaza

For første gang på over en måned snakket Biden mandag med statsminister Benjamin Netanyahu og gjentok der at USA på det sterkeste advarer Israel mot å sende bakkestyrker inn i Rafah.

– Det råder nå anarki i områder den israelske hæren har rensket, men ikke stabilisert, sier Sullivan.

Dersom Israel i tillegg gjennomfører en bakkeinvasjon i Rafah, der over 1,1 million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt, vil den humanitære krisen bli ytterligere forverret, slår han fast.

– Vi har hatt diskusjoner på mange ulike nivåer mellom våre militære, etterretningen, diplomater og humanitære eksperter, men vi har ennå ikke hatt anledning til å føre en altomfattende og integrert strategisk diskusjon, sier han.

Ifølge ham skal Israel nå sende en delegasjon til Washington for å diskutere veien videre.

Les også: Hvordan går det når kriminelle gjenger tar over et helt land? (+)

Les også: Bernie Sanders: USA er snart alene om å forsvare Netanyahu-regjeringen