EU-enighet om Navalnyj-sanksjoner mot Russland: – Står ansvarlig for drapet

– Vi ble enige om sanksjoner mot de som står ansvarlig for drapet på Aleksej Navalnyj, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell etter et utenriksministermøte i Brussel mandag.

Det er ventet at navnene på dem som er omfattet av sanksjonene, skal offentliggjøres i dagene som kommer.

De skal rette seg mot drøyt 30 «individer og enheter», deriblant tjenestemenn i fengselet, som var involvert i Navalnyjs død, opplyser en høytstående tjenestemann i EU.

Den russiske opposisjonslederen døde i en fangeleir i Sibir i midten av februar. En rekke vestlige land anklager Russland for å ha drept Navalnyj, noe Russland avviser.

Borrell har også foreslått at EUs sanksjonsregime for brudd på menneskerettighetene skal oppkalles etter Navalnyj. På denne listen befinner det seg et 80-talls personer og organisasjoner.

Parallelt pågår diskusjonene om en 14. sanksjonspakke mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

Utenriksministrene i EU-landene ga også uttrykk for sterk støtte til planen om å ta inntekter fra fryste russiske bankinnskudd og andre aktiva og gi midlene til Ukraina.

– Jeg sier ikke at det var enstemmighet, men det var sterk konsensus om å ta denne beslutningen, sa Borrell etter mandagens møte.

