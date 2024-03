Ukrainske og russiske droneangrep – russisk oljeraffineri og Odesa rammet

Det oppsto brann i et oljeraffineri i Slavjansk-na-Kubani i Krasnodar-regionen etter et ukrainsk droneangrep natt til søndag, melder lokale myndigheter.

– Dronene ble nøytralisert, men det brøt ut brann da en av dronene falt, skriver regionens militærmyndigheter på Telegram. Brannen ble slukket, og ingen døde som følge av den, men en person døde av et hjerteinfarkt, heter det videre.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skriver at en arbeider ble såret i angrepet. Russland anklager Ukraina for å gjennomføre «terroraktiviteter» i forsøk på å forstyrre det tre dager lange presidentvalget, som avsluttes søndag.

Ifølge de prorussiske separatistmyndighetene i Zaporizjzja ble to ukrainske droner sendt mot et valglokale i regionen søndag. Bygningen ble satt i brann, men ingen mennesker ble skadd, skriver den russisk-oppnevnte tjenestemannen Vladimir Rogov på Telegram.

Angrep mot flere regioner

Senere meldte Moskva-ordfører Sergej Sobjanin at to droner som var på vei mot byen, var blitt skutt ned over forstaden Domodedovo. Ifølge ham ble det ikke meldt om materielle skader eller skader på mennesker.

Fire droner ble ødelagt over Jaroslavl-regionen nord for Moskva, ifølge guvernør Mikhail Jevrajev. I grenseregionen Belgorod ble strøm- og gassforsyningen i en landsby skadd av fire ukrainske droner, ifølge guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

Ukraina har den siste tiden trappet opp droneangrep på økonomiske mål langt inne i Russland, blant annet oljeraffinerier. Senest natt til lørdag ble to raffinerier i Samara ved Volga-elva, 1000 kilometer fra Ukraina, angrepet. Ett av dem ble satt i brann. Angrepsbølgene er en av de største fra lufta siden den russiske invasjonen i februar 2022.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nevnte ikke de intensiverte droneangrepene direkte i sin daglige videotale lørdag, men han takket militæret og etterretningstjenestene for nye «langtrekkende kapabiliteter».

Angrep mot Odesa

Russlands president Vladimir Putin har sverget at ukrainske angrep mot russisk territorium ikke vil skje «ustraffet». Tidlig søndag morgen ble 14 droner rettet mot havnebyen Odesa sør i Ukraina, ifølge det ukrainske forsvaret.

Flere bygninger ble ødelagt i angrepet, og flere landbruksbedrifter ble rammet.

– Brannene ble slukket raskt, og folk ble ikke skadd, skriver det ukrainske forsvaret på Telegram. Av de 14 dronene ble 13 ødelagt over Odesa-regionen og én over Mykolajiv, ifølge forsvaret.

Det er uklart om skadene i Odesa ble forårsaket av rester fra nedskutte droner eller droner som ikke ble skutt ned.

