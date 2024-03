Trump varsler demokratiets død om han taper valget: – Blir et blodbad

Påstanden kom etter at ekspresidenten nok en gang gjentok de tilbakeviste påstandene om at valgnederlaget i 2020 var resultatet av utbredt valgfusk.

– Om vi ikke vinner dette valget, tror jeg ikke at det kommer til å bli noe nytt valg i dette landet, sa Trump. Trump, som på både føderalt plan og i Georgia, er tiltalt for forsøk på å omstøte presidentvalget i 2020, vant denne uka nok delegater i nominasjonsvalget til å matematisk sikre seg det republikanske partiets presidentkandidatur.

Han startet talen i Dayton med en hyllest av støttespillerne hans som sitter fengslet etter å ha stormet Kongressen i et forsøk på å stanse godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

Trump gjorde salutt og omtalte dem som patrioter og gisler. Retorikken hans har blitt stadig mer dystopisk da han har snakket om situasjonen i USA i valgkampen.

Da han lørdag snakket om å innføre toll på import av biler og konkurranse fra utlandet for amerikansk bilindustri, sa han at det kommer til å bli «et blodbad for hele landet» om han ikke blir valgt.

Les også: Tidligere visepresident Mike Pence nekter å støtte Donald Trump