Netanyahu sier Israel «ikke vil la sivile være innesperret i Rafah» når IDF begynner angrepet

– Det er ikke noe vi vil gjøre samtidig som befolkningen er sperret inne der. Faktisk vil vi gjøre det motsatte, vi vil gi dem muligheten til å forlate området, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Israel har lenge varslet en bakkeoffensiv mot Rafah der det nå oppholder seg rundt 1,5 millioner palestinere, det store flertallet av dem internt fordrevne som lever i provisoriske telt.

Netanyahu fastholder at bakkeinvasjon er nødvendig for å nå målet om «total seier» over Hamas.

– Ikke noe internasjonal press vil stanse oss i gjennomføringen av alle krigens mål. For å oppnå dem vil vi også operere i Rafah, forteller Netanyahu.

Uttalelsen kom han med etter et møte med den tyske forbundskansleren Olaf Scholz.

Scholz sier et israelsk angrep på Rafah vil gjøre fred veldig vanskelig.

Rafah er den siste byen på Gazastripen som ikke har blitt angrepet av den israelske hæren under krigen mellom Israel og Hamas.