Netanyahu: Israel går inn i Rafah trass i internasjonalt press

– Ingen mengde internasjonalt press skal stanse oss i gjennomføre alle krigens mål. For å gjøre det vil vi også operere i Rafah, sa Netanyahu ved staten av et regjeringsmøte søndag.

Netanyahu kritiserte det internasjonale samfunn for å ha kort hukommelse når det gjelder Hamas-angrepet 7. oktober.

– Til våre venner sier jeg: Er deres hukommelse så kort? Så raskt dere glemte 7. oktober, den verste massakren på jøder siden holocaust, sa Netanyahu da møtet startet.

– Så raskt er dere klar til å nekte Israel retten til å forsvare seg mot monstrene i Hamas, sa han videre.

Han understreket at offensiven mot Rafah vil gå sin gang, og at den sivile befolkningen skal evakueres fra kampområdene.

Det internasjonale samfunnet, inkludert Israels allierte USA, har advart sterkt mot en offensiv i Rafah, der 1,4 millioner palestinere oppholder seg, de fleste på flukt fra krigen lenger nord i Gaza. Flere land frykter at en offensiv vil føre til et blodbad.

Tysklands statsminister Olaf Scholz, som i helgen er i Jordan, sa søndag at et angrep på Rafah ville gjøre det svært vanskelig å oppnå fred i regionen. Han gjorde det klart at det blir budskapet når han senere møter Netanyahu i Jerusalem.

