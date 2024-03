Historiker: – Russland trenger revolusjon

– Det kreves en revolusjon i Russland. Ikke bare en politisk revolusjon, men også en kulturell. Dagens regime må falle. Samfunnet må «avputinifiseres», sier Orlando Figes til nyhetsbyrået TT, ifølge Omni og svenske Aftonbladet.

– Folk fortjener bedre enn dette regimet, fortsetter han, og viser til sittende president Vladimir Putin og hans maktsirkel i Kreml.

Revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger. (Store norske leksikon)

Historiker Figes, som nylig har kommet med boken «Historien om Russland», legger til at han mener det kreves total strukturell forandring for at landet skal kunne bli fritt.

Historiker og forfatter Orlando Figes. (Wikimedia Commons)

Fredag til søndag har russerne gått til urnene i forbindelse med landets presidentvalg. Etter snart et kvart århundre ved makten har Russlands president Putin (71) utradert de fleste kritiske røster fra offentligheten og styrer med full kontroll mot gjenvalg. Det er ventet at han vil vinne soleklart. Historiker Figes, som beskriver valget som et «skinnvalg», er langt fra alene om å kritisere prosessen.

– Valget i Russland er en farse. Det er politisk teater, og de fleste vet at det er slik – også mange av de russiske velgerne. Likevel utfører man dette teaterstykket, nå hvert sjette år, hvis ikke ville regimets legitimitet ha svunnet ytterligere hen, sa Russland-eksperten Jørgen Meedom Staun ved det danske Forsvarsakademiet til Dagsavisen onsdag.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan er av samme oppfatning.

– Det kalles valg, men det er jo en slags lojalitetsparade, har Paasikivi uttalt.

