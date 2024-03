Biden gjorde narr av Trump på pressemiddag

– En kandidat er for gammel og mentalt uegnet til å være president. Den andre er meg, sa den 81 år gamle presidenten under middagen i Gridiron Club lørdag kveld.

Bidens høye alder er blitt et problem for ham foran valget til høsten, men han benyttet anledningen til heller å peke på blundere som Trump, som er 77 år gammel, har gjort i det siste.

– Ikke fortell ham, han tror han stiller mot Barack Obama. Det er iallfall det han har sagt, sa Biden, som selv anklages for å være surrete og forvirret.

– Farlige tider

Men Biden ble fort alvorlig og gjorde det klart at det er en alvorlig fare for demokratiet om Trump, som mener det forrige valget ble stjålet fra ham, blir valgt til president til høsten.

– Vi lever i tider som er helt uvanlige for demokratiet og i historien. Demokrati og frihet er bokstavelig talt under angrep. Putin er på frammarsj i Europa. Min forgjenger bøyer hodet for ham og sier han kan gjøre hva faen han vil, sa presidenten.

Gridiron-middagen er en stor sosial begivenhet i Washington og har ry for å være et sted der begge partier kan møtes og tulle med hverandre. Fotografering er forbudt, og referater i sosiale medier må vente til etterpå.

«Alle» er der

Visepresident Kamala Harris og hennes mann Doug Emhoff, minst åtte regjeringsmedlemmer, fem kongressrepresentanter, fem guvernører og Irlands statsminister Leo Varadkar var på plass, i gallakjoler og kjole og hvitt.

Også Amazon-grunnlegger og Washington Post-eier Jeff Bezos og Tiktok-sjef Shou Zi Chew var til stede. Sistnevnte risikerer at selskapet hans blir forbudt av Biden.

Utahs guvernør Spencer Cox hadde æren av å representere Republikanerne på talerstolen, og han tullet også med kandidatenes høye alder.

48 år gamle Cox spøkte om at når han stiller som presidentkandidat i 2052, vil han fortsatt være yngre enn både Biden og Trump er i dag.

Støttet pressen

Biden benyttet også middagen med pressen til å støtte journalistene som Trump til stadighet angriper og henger ut, selv om han sa han selv heller ikke er enig i alt som skrives.

– Dere er ikke folkefiender. Dere er en søyle i ethvert fritt samfunn, sa han og påpekte at han jobber for å hente hjem journalistene Even Gershovich, som er fengslet i Russland, og Austin Tice, som forsvant i Syria.

– God journalistikk holder fram et speil for samfunnet. Vi trenger dere, sa han til de tilstedeværende pressefolkene.

