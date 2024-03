Begrensninger på flyplasser i Moskva etter droneangrep

Både på flyplassene Domodedovo, Vnukovo og Zjukovskij ble det innført restriksjoner søndag morgen av sikkerhetsgrunner, melder det russiske luftfartsverket.

Fem ukrainske droner ble skutt ned i nærheten av Moskva søndag morgen, ifølge byens ordfører Sergej Sobjanin. Han sier at ingen er skadd, og at det ikke er meldt om skader.

Myndighetene i åtte russiske regioner, inkludert Moskva, sier at luftvernet skjøt ned til sammen 35 droner og raketter natt til søndag, siste dag av det russiske presidentvalget. En av dem utløste en brann på et oljeraffineri da vrakdeler falt ned.

I grensebyen Belgorod ble en 16 år gammel jente drept og hennes far såret da huset de bodde i, ble truffet av en rakett og begynte å brenne. Det meldes også at sju mennesker mistet livet i et ukrainsk angrep mot en russisk-okkupert landsby i Kharkiv.

Russland beskylder Ukraina for å prøve å sabotere valget med angrepene på russisk infrastruktur. Angrepsbølgen er en av de mest omfattende siden Russland gikk til krig mot Ukraina for to år siden.

