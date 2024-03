Cyberangrepet på hovedsiden eu.ru og flere undersider er et såkalt DDoS-angrep, som innebærer at tjenesten blir overbelastet av store mengder innsendt post og må stenge ned.

Partiet sier at all ikke-kritisk nettvirksomhet er stanset for at de viktigste digitale tjenestene inntil videre kan være tilgjengelig.

Hackerangrepet skjer mens Russland er i ferd med å avvikle et presidentvalg der Putin ventes å vinne. Han har anklaget Ukraina for å prøve å sabotere valget.