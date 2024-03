Nye forsøk på megling i Qatar

Israel opplyste at de sender en delegasjon til Qatar, samtidig som de også la fram planer om en sterkt omstridt offensiv mot Rafah, der mesteparten av Gazas befolkning har søkt tilflukt.

Hamas' nye forslag innebærer en seks uker lang våpenhvile kombinert med utveksling av 42 av gislene som ble tatt i oktober mot løslatelse av palestinske fanger i israelske fengsler.

Fram til fredag har Hamas insistert på at ingen flere gisler ville bli løslatt før Israel godtar en permanent våpenhvile og trekker styrkene ut av Gaza.

I forbindelse med det nye forslaget sier de at de israelske styrkene må trekkes ut av byer og befolkede områder under en seks uker lang våpenhvile.

Israel nekter

Israel har hittil nektet å trekke styrker ut av Gaza og sier det ville være det samme som å gi seieren til Hamas.

Kontoret til Israels statsminister sier at de sender en delegasjon til Qatar for en ny runde med samtaler om løslatelse av gisler. Israel deltok ikke i samtaler i Kairo der det ikke lyktes å bli enig om en våpenhvile før ramadan.

USAs utenriksminister Antony Blinken bekrefter at det er kommet et nytt forslag fra Hamas. Han sier at USA jobber intenst med Israel, Qatar og Egypt for å bygge bro over gapet som fortsatt er der og sikre en våpenhvile.

USA stadig mer kritisk

USA, som forsyner Israel med våpen for milliarder av dollar, er blitt stadig mer kritisk til statsminister Benjamin Netanyahu for hans håndtering av krigen. Men har ennå ikke støttet en full og permanent våpenhvile.

President Joe Biden støttet fredag uttalelsen til Demokratenes flertallsleder i Senatet, senator Chuck Schumer, om at Netanyahu er en hindring for fred.

Samtidig sier Netanyahu at han har godkjent den militære planen for en offensiv mot Rafah, der 1,5 millioner mennesker befinner seg, mange i telt langs grensa til Egypt.

USA har gjort det klart at de ikke vil støtte en slik offensiv uten en troverdig plan for beskyttelse av sivilbefolkningen, og det pågår intense diskusjoner i Det hvite hus om hvordan USA bør reagere om Netanyahu likevel trosser USA og går til angrep.

Lekter med nødhjelp losset

I mellomtiden går det internasjonale samfunnet sammen om å få nødhjelp inn til desperate palestinere i Gaza, der FN sier at hungersnød står for døra.

All nødhjelpen som er fraktet med båt til Gaza fra Kypros, var lørdag morgen ferdig losset og klar til å deles ut, sier World Central Kitchen (WCK) som organiserer transporten.

Nesten 200 tonn med mat er sendt på den første transporten av nødhjelp sjøveien til Gaza, og amerikanske WCK forbereder allerede en ny transport på 240 tonn matvarer og en kran.

Nødhjelpen ble fraktet til Gaza på det spanske skipet Open Arms, som la ut fra Larnaka på Kypros tirsdag, med en lekter med blant annet mel, ris, tunfisk, linser og annen mat på slep.

Transporten ble organisert av spanske Proactiva Open Arms og WCK, en hjelpeorganisasjon grunnlagt av den spansk-amerikanske kjendiskokken José Andrés.

Over sjø og fra fly

Siden altfor lite forsyninger kommer inn i Gaza fra Israel, har flere land startet organiseringen av alternative måter å få inn hardt tiltrengt nødhjelp etter fem måneder med krig.

Fredag og lørdag gjennomførte USA og Tyskland i samarbeid med Jordan også nye flydropp av nødhjelp over Nord-Gaza.

Men hjelpeorganisasjonene sier at nødhjelp fra fly og sjøveien er en dråpe i havet og ikke kan erstatte effektiv hjelp langs landeveien.

Mens det før krigen trengtes 500 lastebiler per dag for å forsyne Gaza med mat og andre nødvendigheter, slipper Israel maksimalt inn 100 lastebiler om dagen.

Den faktiske blokkeringen av hjelp skyldes blant annet stengte grenseoverganger, lange og overdrevne inspeksjoner og uro blant desperate mennesker i Gaza som truer med å plyndre hjelpesendinger.

Lørdag meldte helsemyndighetene i Gaza at dødstallet har steget til 31.553 etter over fem måneders krig, mens 73.546 mennesker er såret. I løpet av de siste 24 timene er ytterligere 63 palestinere drept i krigen i Gaza.

Hvert tredje barn underernært

FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, melder at hvert tredje barn under to år i Gaza nå er akutt underernært.

Underernæring av barn sprer seg fort og dd et nivå som aldri før er sett i Gaza, sier UNRWA lørdag. Flere sykehus i Gaza har allerede meldt om barn som har dødd av underernæring og dehydrering.

Fem måneder etter Hamas' brutale angrep 7. oktober ligger store deler av Gaza i ruiner, og de fleste av de 2,3 millioner innbyggerne er på flukt, på randen av en katastrofal humanitær krise.

Den internasjonale organisasjonen for matsikkerhet IPC, som ble dannet i 2004 for å måle sult i Somalia, ventes i nær framtid å offentliggjøre en rapport om status i Gaza, etter å ha vist til at det er stor risiko for hungersnød.

For at IPC skal erklære hungersnød i et område, kreves det at minst 20 prosent av befolkningen lider av ekstrem matmangel, at hvert tredje barn er akutt underernært, og at to av 10.000 mennesker dør daglig av sult eller underernæring.