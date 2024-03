USA forbereder resolusjon om Gaza

Det siste utkastet støtter den internasjonale innsatsen for å opprette en umiddelbar våpenhvile som ledd i en avtale om løslatelse av gislene i Gaza og vil legge grunnlaget for en mer varig fred for å lette på den humanitære krisen.

Det er ikke klart når eller om USA vil legge resolusjonen fram for sikkerhetsrådet til avstemning

USA krever at enhver resolusjon om våpenhvile også har som betingelse at gislene som Hamas tok 7. oktober, løslates. Landet har derfor tre ganger lagt ned veto mot resolusjoner om Gaza-krigen.

Men USA har også avstått to ganger slik at resolusjoner som tar sikte på mer humanitær hjelp og ber om lengre våpenhviler, er blitt vedtatt.

Hamas med «visjon» for våpenhvile

Samtidig har Hamas lagt fram det de omtaler som en omfattende visjon for våpenhvile og fangeutveksling med Israel.

Den såkalte visjonen er lagt fram for USA og Egypt og er ifølge Hamas ment å få slutt på «Israels aggresjon» mot palestinerne på Gazastripen.

Planen skal også sikre at nok nødhjelp slipper inn til innbyggerne i Gaza, som ifølge FN trues av hungersnød fordi Israel har innført en streng blokade.

Rundt 75 prosent av de 2,4 millioner innbyggerne i Gaza er drevet på flukt fra sine hjem som følge av de israelske angrepene, og Hamas krever at de får vende tilbake.

Kjente krav

Ifølge Reuters foreslår Hamas å løslate gisler i to puljer og at endelig våpenhvile og israelsk tilbaketrekking forhandles i mellomtiden.

Den første puljen skal bestå av israelsk kvinner, barn, eldre og syke, ifølge våpenhvileforlaget Hamas har overlevert til meklerne, skriver Reuters, som skal ha sett forslaget. I bytte for dette krever de at Israel løslater mellom 700 og 1000 palestinske fanger.

Etter den første utvekslingen av gisler og fanger vil Hamas ha en enighet om permanent våpenhvile og en frist for israelsk tilbaketrekking fra Gaza.

Deretter foreslår de at alle som sitter i fangenskap på begge sider, skal løslates.

Den israelske regjeringen har avvist kravet om våpenhvile og tilbaketrekning av styrker før alle gisler er løslatt og Hamas er nedkjempet.

Urealistiske

Ifølge israelske kilder overleverte Qatars statsminister Mohammed al-Thani det siste forslaget fra Hamas til lederen for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, sent torsdag kveld.

Det israelske sikkerhetskabinettet skal ifølge avisen Haaretz diskutere det fredag, men statsminister Benjamin Netanyahus kontor har alt kommentert forslaget og skriver på X at flere av kravene er «ubegrunnede» og «urealistiske».

Den israelske kringkasteren KAN siterer en person med kjennskap til forslaget på at visjonen er «fornuftig», og et steg i riktig retning. Ifølge kringkasteren kan partene nærme seg en enighet.

Les også: Palestinerne er dehumanisert, ellers kunne ikke folkemordet skjedd

Les også: – Skremmende at norske jøder blir hetset

Les også: – Glad for at PST tar saken på alvor