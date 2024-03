Obama advarer mot algoritmene: – En trussel mot demokratiet

I sosiale medier som Facebook, X/Twitter og Tiktok får man de nyhetene som algoritmene mener at man ønsker, ikke de man nødvendigvis burde ha fått. Dette er bare ett av flere store problemer for demokratiet, mener Barack Obama, som fredag besøkte Næstvedt i Danmark.

Der snakket han om verdens store utfordringer foran 3800 gjester.

Grå hår

– Jeg vet godt at jeg har fått grå hår, men jeg er ikke så gammel. Da jeg vokste opp i USA hadde vi tre store TV-kanaler og noen få radiostasjoner, fortalte han.

– Alle fikk i bunn og grunn nyhetene fra samme sted. Det var ikke et perfekt system, men vi hadde felles historie og en felles oppfatning om fakta, fortsatte han.

– Vi kunne debattere slike ting som Vietnamkrigen, men det var ingen som tvilte på at vi var i krig i Vietnam, sa Obama.

Tvil om fakta

I dag blir det til stadighet reist tvil om fakta, påpekte han.

– Nå kan folk få informasjon fra et uendelig antall steder. Ikke bare kan man velge og vrake hvilken informasjon og hvilke historier man ønsker, men en algoritme er også laget for å gi det til deg. Dette får deg til å tro at det du mener, er rett, sa Obama.

I tillegg til desinformasjon og en skjev tilgang til nyheter, er økonomisk ulikhet og en befolkning der flere og flere har innvandrerbakgrunn indirekte med på å fremme motstand mot demokratiet, mener Obama.

Gnisninger

Innvandring skaper gnisninger mellom folkegrupper både i USA og Europa, gnisninger som er en utfordring for demokratiet, konstaterte Obama.

– USA har alltid vært en smeltedigel, men det er ikke alltid vi har smeltet sammen, sa han.

– Også i Europa kommer landene til å endre seg. Det vil oppstå gnisninger, men med et felles sett av verdier så kan disse forskjellene være en styrke og ikke en svakhet, sa han.

Skandinavisk modell

– En del av svakhetene i demokratiene våre har oppstått fordi det økonomiske systemet først og fremst tjener dem som sitter på toppen, fortsatte han. Obama viste blant annet til amerikanske fabrikkarbeidere som har mistet jobben fordi virksomheter har flagget ut fra USA.

– De føler ikke at det økonomiske systemet har gjort nok for å gi dem en sjanse, sa Obama.

– Vi er nødt til å overveie hvordan kapitalismen kan fungere og bli mer inkluderende, fortsatte han, og trakk fram de sosiale sikkerhetsnettene som eksisterer i Skandinavia.

– Det er også derfor at jeg anklages for å være sosialist, sa Obama.

