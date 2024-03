Hysjpenge-rettssaken mot Trump blir utsatt

Trump er anklaget for å ha betalt pornoskuespilleren Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels, en annen kvinne og en tidligere ansatt hysjpenger for at de skulle holde tett om seksuelle forhold han har hatt med dem.

Ifølge tiltalen forfalsket han regnskaper i sitt eget selskap for å skjule at han hadde betalt 130.000 dollar, nærmere 1,4 millioner kroner, til Clifford rett før presidentvalget i 2016.

Trump nekter straffskyld, men dersom han blir funnet skyldig risikerer han opptil fire års fengsel.

Rettssaken skulle etter planen ha åpnet 25. mars, men Trumps forsvarere ba om utsettelse for å ha bedre tid til å gå gjennom bevismaterialet.

Påtalemyndigheten motsatte seg ikke dette, og en dommer på Manhattan gikk fredag med på en 30 dager lang utsettelse.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Les også: Tidligere visepresident Mike Pence nekter å støtte Donald Trump