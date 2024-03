Hjelpeadvokat trekker seg fra Georgia-saken mot Trump

Bakgrunnen er at Willis og Wade har hatt et forhold, noe Trump og hans advokater mener utgjør en interessekonflikt.

Fani Willis leder saken mot ekspresident Donald Trump som anklages for forsøk på valgpåvirkning, og at hun ikke blir tatt av saken. Det er et nederlag for Trump.

Willis og Wade erkjente i et rettsmøte i forrige måned at de hadde hatt et forhold, men de avviste at hun hadde tjent på det.

Trumps advokater hevdet at forholdet til Wade, som hun hyrte inn for å hjelpe seg i saken, var uttrykk for interessekonflikt. De mener at noen av pengene han fikk for jobben, ble brukt til å ta med Willis på «råflotte ferier».

Fredag sa dommeren i saken at Willis enten måtte trekke seg, eller at advokat Nathan Wade måtte gjøre det.

Les også: Enten statsadvokaten eller hjelpeadvokaten i Georgia-saken mot Trump må gå