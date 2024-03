USA krever gransking av Israels angrep mot nødhjelpslager

Fem mennesker ble drept og 22 andre ble såret i angrepet. Blant de drepte var en ansatt i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Israel hevder at det var en Hamas-kommandant som var mål for angrepet og at mannen ble drept. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

En talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, understreket på en pressekonferansen torsdag USAs bekymring etter angrepet og ber Israel snarest granske hvorfor FNs nødhjelpslager ble rammet.

