Donald Tusk og Polen tar ambassadør-grep

Alle de hjemkalte ambassadørene ble i sin tid utnevnt av den tidligere høyreorienterte regjeringen som ble styrt av det EU-kritiske Lov- og rettferdighetspartiet PiS.

Tusk-ledet allianse

Denne regjeringen styrte i åtte år, men ble etter valget i desember erstattet av en opposisjonsallianse under ledelse av tidligere EU-president Donald Tusk.

I en erklæring fra utenriksdepartementet i Warszawa heter det at utskiftningene er nødvendige for å sikre en bedre og mer profesjonell gjennomføring av de krevende oppgaver som venter polsk utenrikspolitikk, melder avisen The Guardian.

I uttalelsen blir ikke den enkelte hjemkalte ambassadør identifisert. Det blir heller ikke opplyst når skiftet vil skje.

I tottene på Tusk

Beslutningen til utenriksminister Radek Sikorski er imidlertid ikke siste ord i saken. Utskiftningene må godkjennes av president Andrzej Duda, som blir knyttet til den utgående regjeringen, og som ofte er i tottene på statsminister Tusk.

Tusk har tidligere sagt at han har stor aktelse for det arbeidet som Polens ambassadør til USA gjør, og Marek Magierowski er trolig ikke blant de hjemkalte.

