Milliardær blåser liv i planene om «Titanic II»

I 2018 omtalte Dagsavisen planene om et nytt Titanic. Skipet skulle i utgangspunktet få sin jomfrutur i Dubai i 2022, før det så skulle legge ut på samme ferd som forgjengeren som sank for snart 112 år siden.

Pandemien og andre faktorer gjorde imidlertid at prosjektet ble lagt på is. Men denne uken var milliardæren Palmer tilbake i manesjen.

– Det er mye artigere å lage Titanic enn å sitte hjemme og telle pengene mine, sa han under et møte med pressen i Sydney Opera House, ifølge medier som CNN og The Guardian.

Originalen, passasjerskipet RMS «Titanic», sank 5. april 1912 etter å ha kollidert med et isfjell i Nord-Atlanteren. Sammenstøtet ble opptakten til historiens mest omtalte skipsforlis. Mindre enn tre timer etter at Titanic traff isfjellet, gikk skipet ned.

Skjermdump fra Blue Star Lines Titanic II-lansering i 2018. (Pressefoto)

– Kan bygge Titanic ti ganger

På spørsmål fra pressen om prosjektet om Titanic II kun er et PR-stunt, avfeide Palmer det som vrøvl.

– Jeg har nok penger til å bygge Titanic ti ganger, forsikret han.

Gruvemilliardæren Clive Palmer gir ikke opp sitt Titanic II-håp. (WILLIAM WEST/Afp)

Palmer har foreløpig ikke fått i stand en avtale med et verft, men sier han er trygg på at det skal komme i orden før konstruksjonen av fartøyet begynner. Det skal skje neste år – i hvert fall etter planen – gjennom hans selskap Blue Star Line.

Går alt som milliardæren ønsker, skal Titanic II sjøsettes i juni 2027. Ruten vil da være som originalen i 1912 – fra Southampton til New York. Kostnaden estimeres foreløpig til mellom 500 millioner og en milliard dollar, ifølge The Guardian.

I 2018 beskrev Blue Star Line at Titanic II ville bli like luksuriøst som sin forgjenger, men samtidig være utstyrt med teknologi i toppklasse.

Slik vil det kunne se ut inne i Titanic II, hvis prosjektet realiseres. (AP Photo/Blue Star Line/Ap)

Vraket av Titanic ble funnet

Påstanden om at Titanic ikke kunne synke skal ha blitt satt fram av en talsmann for rederiet White Star Line, som eide originalen Titanic. Påstanden viste seg å være helt gal, men klokkertroen på skipet bidro til at mange mennesker omkom i forliset.

Tallet på omkomne i Titanic-forliset i 1912 har vist seg vanskelig å fastslå eksakt. Årsaken er dels at personer som avbestilte reisen i siste øyeblikk, aldri ble strøket fra passasjerlisten. Dels henger det også sammen med at noen av passasjerene var oppført under flere navn og derfor ble tellet to ganger.

Anslagene over tallet på omkomne har variert mellom 1490 og 1635. The British Board of Trade opererer med 1514 omkomne og 710 overlevende, av totalt 2224 personer om bord. 31 norske statsborgere var med på reisen, hvorav 20 omkom. 19 av de norske omkomne var menn, skriver NTB.

I 1985 ble vraket av Titanic lokalisert på 3800 meters dybde. Lokaliseringen av vraket bekreftet at Titanic brakk i to, trolig ved overflaten, noe flere vitner hadde forklart i 1912 uten å bli trodd. I tillegg lå vraket rundt 13,2 nautiske mil (24,4 kilometer) unna posisjonen Titanics telegrafister meldte som åstedet i 1912, skriver Store norske leksikon.

Vraket av Titanic ble lokalisert i 1985. Det har siden blitt gjenstand for omfattende undersøkelser. (AFP Photo / Woods Hole Oceanographic Institution/AFP)

Fakta om Titanic

Titanic forliste 15. april 1912 på sin jomfrutur mellom Europa og USA.

Skipet ble bygget ved verftet Harland & Wolff i Belfast i Nord-Irland og sjøsatt 31. mai 1911. Skipet var på 46.328 brutto registertonn, 269 meter langt og 28 meter bredt på det bredeste.

Titanic var dampdrevet, hadde tre propeller og kunne komme opp i en hastighet på 24 knop eller 44 kilometer i timen. Normal marsjfart var 39 kilometer i timen.

Skipet hadde plass til 2.435 passasjerer og et mannskap på 892. Men på jomfruturen var det bare utstyrt med 20 livbåter, som rommet 1.178 personer.

Livbåtmangelen og feil ved konstruksjonen bidro til at mellom 1490 og 1635 mennesker omkom i forliset. Vel 700 ble plukket opp i live.

(Kilder: Nettstedene titanic-facts.com, titanic-nautical og NTB)

