Biden: – Putin vil ikke stanse med Ukraina

Han kommenterte Ukraina-krigen da han tirsdag fikk besøk av Polens president Andrzej Duda og statsminister Donald Tusk i Det hvite hus.

– Vi må handle før det bokstavelig talt er for sent. For som Polen husker, vil ikke Russland stanse med Ukraina. Putin vil fortsette, og sette Europa, USA og hele den frie verden i fare, sa Biden.

Tidligere har Putin kategorisk avvist at han har noen planer om å angripe land i Nato.

Ny støttepakke

Tirsdagens møte kom samme dag som Biden kunngjorde at en ny krisepakke på 300 millioner dollar med militær støtte vil bli sendt til Ukraina.

I pakka er det forsyninger av raketter, artillerigranater og ammunisjon, men «ikke på langt nær nok», sa Biden. Ifølge ham vil den brukes opp i løpet av et par uker.

Støtten, den første siden desember, ble finansiert av penger som Pentagon hadde spart inn fra andre kjøp. Den trengte dermed ikke å bli godkjent av det republikansk-styrte Representantenes hus.

Det er også vedtatt å selge raketter til Polen for nesten 3,5 milliarder dollar, opplyste USAs utenriksdepartement tirsdag.

Oppfordring fra Tusk

Etter møtet ba statsminister Tusk speaker Mike Johnson i om å la kongresskammeret stemme over en pakke som vil gi ytterligere 60 milliarder dollar i støtte til Ukraina.

– Jeg håper at stemmen fra Polen, stemmen fra Europa, vil endre holdningen til Johnson, sa Tusk til journalister.

– Han må være klar over … at skjebnen til flere millioner mennesker avhenger av hans individuelle avgjørelser, og tusenvis av ukrainske liv i dag og i morgen avhenger av hans avgjørelser, sa Tusk videre.

CIA-sjef William Burns har fortalt Kongressen at Ukraina «ikke er i ferd med å gå tom for mot og kampvilje – de går tomme for ammunisjon».

– Og vi går tomme for tid til å hjelpe dem, sa han videre.

Trump-bekymring

Polen, som grenser til Ukraina og huser rundt en million ukrainske krigsflyktninger, er blant de mange Nato-landene som har sett på stillstanden i Kongressen med bekymring.

I tillegg har ekspresident og presidentkandidat Donald Trump truet med å kutte støtten til Ukraina om han blir president. Nylig sa han også at han ikke vil forsvare Nato-allierte dersom de «ikke har betalt regninga», noe som skapte voldsom furore.

– Det eneste budskapet vi bør sende til Moskva, er at Vesten er mer forent enn noen gang før når det gjelder Ukraina, sa Tusk tirsdag.

President Duda sa på tirsdagens møte at Nato-landene bør øke pengebruken på forsvaret til 3 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt, opp fra det nåværende målet om 2 prosent.

Polen bruker aller mest av Nato-landene på forsvar, rundt 4 prosent, mens USA bruker rundt 3,5 prosent.

Les også: Donald Tusk: – Nå lever vi i en førkrigstid

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Slik er han bak kulissene (+)

Les også: Partifellens klare svar om Trump: – Nei, nei, nei