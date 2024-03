Russland hevder å ha drept 234 militssoldater etter angrep fra ukrainsk side av grensa

Tirsdag ble hele åtte russiske fylker rammet av en bølge av droneangrep som blant annet rammet to oljeanlegg dypt inne i Russland, ifølge russiske tjenestemenn. De ukrainske droneangrepene beskrives som de mest omfattende siden Russlands invasjon.

Samtidig har det kommet flere ubekreftede meldinger om kamper i de russiske grensefylkene Kursk og Belgorod. En russisk motstandsgruppe som kjemper på ukrainsk side, hevdet tirsdag at de har tatt kontroll over den mindre byen Tiotkino. Det er fortsatt ikke mulig å slå fast med sikkerhet hva som har skjedd.

– Ti sivile såret

I uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet sent tirsdag kveld gis «Kyiv-regimet» og «Ukrainas terrorist-formasjoner» skyld for angrepet. Russland hevder de klarte å stanse angrepet og at gjerningspersonene mistet sju stridsvogner og fem pansrede kjøretøy.

Guvernøren i Belgorod sier at ti sivile ble såret og at et medlem av sivilforsvaret ble drept i angrepet fra proukrainske militser.

Tidligere tirsdag ble det meldt om pågående kamper i Kursk og Belgorod.

Vil «frigjøre Russland»

Soldater som ukrainske myndigheter beskriver som russiske frivillige som kjemper for Ukraina, hevdet å ha krysset grensa til hjemlandet. Russlands frihetslegion (LSR), Russisk frivillighetskorps (RVC) og Siberisk bataljon offentliggjorde alle uttalelser og videoer i sosiale medier som hevdes å vise dem på russisk territorium.

De sier de ønsker å «frigjøre Russland fra Putins diktatur», få dager før presidentvalget som Vladimir Putin ventes å vinne.

Videoene er ikke verifisert fra uavhengig hold.

LSR og RVC er gruppene som i mai og juni i fjor krysset grensa til Belgorod og hevdet å ha tatt midlertidig kontroll over flere bosetninger. Ukrainske myndigheter avviser at de har noen bånd til gruppene.

Pansrede kjøretøy

LSRs talsperson Aleksej Baranovskij hevder at de russiske styrkene har fått flere pansrede kjøretøy ødelagt og at gruppen hans planlegger å angripe flere russiske fylker.

– Vi har krysset grensen, skrev LSR i et innlegg på Telegram og publiserte også en video som de hevder viser et eksplodert kjøretøy og sammenstøt i Kursk.

Senere samme ettermiddag hevdet LSR at de har «befridd» Tiotkino i Kursk fylke etter russiske meldinger om kraftig beskytning av byen.

Det russiske forsvarsdepartementet sier på sin side at de som angrep Tiotkino, ble slått tilbake.

Tirsdagens omfattende droneangrep viser at Ukraina har styrket sin teknologiske kapasitet. Samtidig svekker angrepene president Vladimir Putins argument om at Russland ikke er rammet av krigen, skriver nyhetsbyrået AP.