Influenser Andrew Tate pågrepet i Romania

– Brødrene Andrew og Tristan Tate ble pågrepet i 24 timer og fikk overlevert en europeisk arrestordre utstedt av britisk myndigheter. Siktelsen, som går tilbake til 2012-2015, inkluderer påstander om seksuell aggresjon, sier Tates PR-kontakt i en uttalelse tirsdag. Ifølge PR-kontakten nekter brødrene for påstandene.

En ankedomstol i Romanias hovedstad Bucuresti skal komme med en kjennelse tirsdag kveld, opplyser PR-kontakten. Kjennelsen vil gå ut på om de skal varetektsfengsles utover de 24 timene.

Advokatene til fire britiske kvinner, som har anklaget Tate for voldtekt og alvorlige fysiske og seksuelle overgrep, sier at arrestordren følger advarsler fra dem om at Tate planla å rømme fra Romania.

Anklagene fra de fire kvinnene ble etterforsket av Hertfordshire-politiet, som avsluttet etterforskningen i 2019. Den nylige arrestordren skal knytte seg til lovbrudd som etterforskes av Bedfordshire-politiet, skriver nyhetsbyrået DPA.

– Så vidt vi vet var denne etterforskningen avsluttet, vi vet ikke om den har blitt gjenåpnet, om myndighetene har noen nye beviser, sa Tates advokat Eugen Vidineac til pressen ved retten i Bucuresti tirsdag.

I rettsmøtet i Bucuresti tirsdag avviste Andrew Tate anklagene i Storbritannia som «slurvete» og «over ti år gamle». Han sa at han og broren ikke ønsker å bli utlevert, og at de vil gjøre seg ferdig med rettssaken i Romania først.

De to brødrene ble i Romania i juni i fjor tiltalt for menneskesmugling, voldtekt og for å ha inngått et kriminelt forbund for å utnytte kvinner seksuelt. De avviser anklagene.