FN-utsending: Hamas-overgrep legitimerer ikke ytterligere krigshandlinger

– Faktisk skaper det et moralsk krav om en humanitær våpenhvile for å få slutt på den ubeskrivelige lidelsen som blir påført palestinske sivile i Gaza, og om å sikre den umiddelbare og ubetingede løslatelse av alle gisler, sa Pramila Patten til FNs sikkerhetsråd mandag, der Israels utenriksminister Israel Katz var til stede.

Patten er FNs spesialutsending for seksuell vold i konfliktområder. Hun sa i forrige uke at det er rimelig grunn til å tro at Hamas voldtok og utsatte kvinner for seksualisert tortur og annen ondsinnet og inhuman behandling under angrepet på Israel 7. oktober.

– En fortsettelse av krigshandlingene kan på ingen måte beskytte dem. Det kan kun utsette dem for ytterligere risiko for vold, inkludert seksuell vold, sa Patten videre.

Israel, USA, Storbritannia og Frankrike hadde innkalt til møte for å snakke om rapporten hennes.

Israels utenriksminister Israel Katz sa at han møtte i Rådet for å «protestere så høyt jeg kan mot forbrytelsene mot menneskeheten» som er begått av Hamas for å skremme det israelske samfunnet. I forrige uke anklaget han FN for å ønske å legge lokk på Hamas' forbrytelser.

Han kritiserte i sterke ordelag at Sikkerhetsrådet i sine mer enn 40 møter siden 7. oktober ikke har fordømt Hamas' handlinger, og sa at rådet bør stemple Hamas som en terrororganisasjon og legge press på gruppa om å umiddelbart løslate gislene.

