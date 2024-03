Advarer mot Robert Ficos politikk: – Tester demokratiets grenser

President Zuzana Caputova, som lenge har hatt et anstrengt forhold til Robert Fico, er kritisk til statsministerens angrep på rettsvesenet i landet og hans prorussiske retorikk, skriver Financial Times og det ukrainske nyhetsmediet RBC.

– Demokratiets grenser er i ferd med å bli testet, sier Caputova til Financial Times.

Hun viser blant annet til at Slovakias forfatningsdomstol nylig satte ned foten for regjeringens straffelovsreform, som ville redusere straffen for blant annet korrupsjon og bedrageri betydelig.

Domstolen sa imidlertid i en uttalelse at avgjørelsen om å legge ned et etterforskningsorgan med ansvar for alvorlig korrupsjon og organisert kriminalitet, vil bli opprettholdt, ifølge NTB.

Slovakias president Zuzana Caputova stiller ikke til gjenvalg 23. mars. (VLADIMIR SIMICEK/AFP)

Fico og Orban

Forslaget om reform har blitt møtt med skarp kritikk fra landets opposisjon, EU og USA og det har vært store demonstrasjoner. Kritikerne mener endringene vil gi straffrihet til politikere og næringslivstopper med bånd til regjeringen. EU har advart om at rettsvesenets uavhengighet står på spill.

Statsminister Robert Fico og hans regjering har på sin side argumentert med at korrupsjonsmyndigheten er partisk, og at folk fra regjeringspartiet Smer-SD har blitt urettferdig behandlet.

Slovakias Robert Fico har slått fast at han ikke vil hjelpe Ukraina med våpen i krigen mot Russland. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

I intervjuet med Financial Times trekker Caputova også fram Ficos forhold til Ungarn og Viktor Orban.

– Slovakia sammenlignes ofte med Ungarn i disse dager, og det virker klart at Ficos regjering lar seg inspirere av Ungarn.

Forholdet til Putin

Siden Fico kom til makten i høst, har Slovakia og Ungarn begge kritisert den vestlige støtten til Ukraina og sanksjonene mot Russland. Det er ikke så overraskende, skal man tro NTNU-professor Tobias Schumacher.

– Robert Fico har vært en åpenbar Vladimir Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal, sa Øst-Europa-eksperten Schumacher til Dagsavisen i høst.

NTNU-professor Tobias Schumacher følger østeuropeisk politikk tett. (NTNU)

Ficos og Orbans forhold har blitt bedre og bedre de siste årene, ifølge professoren. Men Schumacher har påpekt at Fico ikke har det samme spillerommet som Ungarns statsminister. Den slovakiske statsministeren dannet etter valgseieren en koalisjon med det nasjonalistiske og åpent prorussiske partiet SNS, men også med det mer moderate sentrum-venstrepartiet Hlas-SD.

23. mars er det nytt presidentvalg i Slovakia. Men Zuzana Caputova, som sier hun er «utslitt» etter å ha måttet forholde seg til fem ulike regjeringer på fem år, stiller ikke til gjenvalg. Selv støtter hun tidligere utenriksminister Ivan Korcok, kandidaten som støttes av Slovakias liberale opposisjon, som sin etterfølger. Ficos regjering ønsker seg Peter Pellegrini, Ficos tidligere nestleder i Smer-SD. Meningsmålinger viser at det trolig blir svært jevnt mellom kandidatene, ifølge Financial Times.

Presidentembetet i Slovakia har i hovedsak en seremoniell rolle, men presidenten kan forsinke lovgivningsprosesser. I tillegg kan presidenten fjerne og innsette dommere på øverste nivå i rettsvesenet.

NTNU-professor mener Robert Fico er en beundrer av Russlands president Vladimir Putin. Her hilser de to under et møte i 2016. (Alexander Zemlianichenko/Ap)

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen, fra 1992.

Robert Fico er utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han har heller ikke støttet de EU-sanksjonene som rammer Russland. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

Kilde: Store norske leksikon

Robert Fico. (VLADIMIR SIMICEK/AFP)

