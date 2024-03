13 år gammel jente drept i Danmark – to mistenkte pågrepet

Politiet rykket ut etter melding om hendelsen klokka 22.10 mandag, og fant jenta på stedet med svært store skader. Kort tid etter ble hun erklært død, opplyser politiet i Nordjylland. Hun ble funnet ved et varmeanlegg i byen.

– To mistenkte – en ung kvinne og en ung mann – ble pågrepet kort etter, og Nordjyllands politi mistenker de to i saken, heter det i en pressemelding. Det heter videre at det pågår «massive undersøkelser» i området, og at de pårørende er orientert.

I en pressemelding som ble sendt ut et par timer senere, opplyser politiet at de to mistenkte er en gutt på 17 år og en jente på 13 år.

– Vi vet at det er en relasjon mellom den drepte og de to pågrepne, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke uttale oss om motivet for drapet. Vi kommer til å etterforske saken til bunns og avdekke hele hendelsesforløpet, sier fungerende visepolitiinspektør Mads Hessellund, som leder etterforskningen, i pressemeldingen.