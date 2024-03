Zelenskyj avviser blankt pavens forslag om forhandlinger

– Kirken bør være blant folk. Ikke to og et halvt tusen kilometer unna, et eller annet sted, for å mekle virtuelt mellom noen som ønsker å leve, og noen som ønsker å drepe deg, sa Zelenskyj i sin daglige videotale søndag.

Han sa videre at «når russisk ondskap startet denne krigen», «sto alle ukrainere opp for å forsvare seg selv. Kristne, muslimer, jøder – alle».

Zelenskyj takket alle ukrainske geistlige som samarbeider med forsvaret. Disse bidrar ved fronten med bønner og gode gjerninger, og som samtalepartnere, sa Zelenskyj.

– Dette er hva kirken er – med folket, sa han.

Pave Frans har blitt møtt med sterk kritikk for å ha oppfordret til fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland.

– De sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle, sa pave Frans i et intervju i februar, som delvis ble offentliggjort i helgen. Videre sa han at Ukraina ikke trenger å skamme seg om de går til forhandlinger.

Noen av Ukrainas støttespillere har tolket utspillet som ensidig, kun henvendt til ukrainerne og som en oppfordring om å kapitulere.

Hele intervjuet med paven publiseres først 20. mars.

