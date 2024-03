Seier til sentrum-høyre-allianse i Portugal – ytre høyre på vippen

Alliansens leder Luis Montenegro utropte seg som valgvinner natt til mandag, etter at det ble klart at de slo sosialistpartiet SP med knapp margin.

Da mer enn 99 prosent av stemmene var talt opp, hadde AD fått 29,5 prosent, mens PS hadde 28,7 prosent. Det gir AD 79 plasser av de 230 i nasjonalforsamlingen, mens PS, som har sittet ved makten siden 2015, får 77.

– Det synes å være ubestridt at AD vant valget, og at sosialistene tapte, sa han i en tale til støttespillere kort tid etter midnatt natt til mandag.

10 millioner portugisere var stemmeberettiget, og valgdeltakelsen var på 66 prosent, opp fra 45,66 prosent ved forrige valg i 2022.

Utelukker ytre høyre-samarbeid

Alliansen drev valgkamp på løfter om å styrke den økonomiske veksten ved skattekutt og om å forbedre landets offentlige tjenester og utdanningssektor, som har blitt rammet av streik blant lærere og skolearbeidere.

Montenegro sa til støttespillerne sine at det er viktig at partiene i den nye nasjonalforsamlingen opptrer ansvarlig og «retter seg etter det portugisiske folks vilje».

Han gjentok deretter løftet om å ikke danne flertall ved hjelp fra ytre høyre-partiet Chega eller inngå andre avtaler med partiet. Montenegro sa også at han håper at PS og Chega «ikke danner en negativ allianse for å stanse regjeringen som portugiserne ønsker».

Prestelærling og fotballkommentator

Chega ledes av tidligere prestelærling og fotballkommentator Andre Ventura. Partiet har fått 18 prosent oppslutning, opp fra drøyt 7 prosent i 2022. Det gir dem 48 plasser i nasjonalforsamlingen, fire ganger så mange som etter sist valg.

Selv med støtte fra næringslivsvennlige IL, som fikk åtte plasser, trenger AD støtte fra Chega for å få flertall i forsamlingen.

– Chega ba om å bli midtpunktet i det politiske systemet, og vi fikk det resultatet, sa Ventura i en tale til støttespillere søndag, mens folk ropte «Portugal, Portugal!»

– Vi ønsker å gi Portugal en stabil regjering, sa han videre.

Chega har, i likhet med andre populistiske partier på ytre høyrefløy i Europa, brukt bekymringer rundt kriminalitet og økt innvandring i valgkampen.

Portugals innvandringspolitikk er blant Europas mest liberale, og landets utenlandsk-fødte befolkning har doblet seg på fem år. I fjor utgjorde den en million mennesker, en tidel av landets befolkning.

Dannet i 2019

Ventura dannet partiet, hvis navn betyr «Nok», i 2019 med lovnader om å kjempe mot korrupsjon og ulovlig innvandring. Partiet fikk plass i nasjonalforsamlingen samme år. Det var da det første ytre høyre-partiet der siden et militærkupp veltet et flere tiår langt diktatur i 1974.

Chegas partiprogram har blant annet lovnader om kjemisk kastrering av pedofile, å innskrenke innvandreres tilgang på velferdsordninger, strengere innvandringspolitikk, høyere pensjon og en skroting av merverdiavgiften på viktige matprodukter.

Ventura har fått støtte fra Brasils ekspresident Jair Bolsonaro, og han har beskrevet Italias visestatsminister Matteo Salvini, som leder ytre høyre-partiet Lega, som en god venn.

Skandaler og korrupsjon

Sosialistpartiet og Det sosialdemokratiske partiet (PSD), som er et sentrum-høyre-parti, har vekslet på å ha makten i Portugal i flere tiår, men nå er det altså slutt.

Nyvalget ble utlyst i november i fjor da statsminister António Costa gikk av i forbindelse med en korrupsjonssak.

Saken førte til en politiransaking av Costas offisielle bolig og pågripelse av hans stabssjef. Stabssjefen ble pågrepet og siktet for korrupsjon i tilknytning til regjeringens håndtering av flere kontrakter. Costa ble selv ikke anklaget for noen forbrytelse.

