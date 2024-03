Historisk dag for Sverige i Nato

– Sverige er nå en del av Nato – et stolt medlem og alliert, sammen med våre nærmeste venner og partnere, sa Sverige statsminister Ulf Kristersson på en felles pressekonferanse med Stoltenberg i Nato-hovedkvarteret i Brussel.

Han rettet en særlig takk til Stoltenberg.

– Uten din utrettelige innsats hadde vi ikke stått her i dag.

– Bra for alliansen

Selve flaggheisingen skjer kl. 12 foran Nato-hovedkvarteret i Brussel.

– Sverige har lenge vært en partner. Nå er dere en alliert sa Stoltenberg.

– Å bli med i Nato er bra for Sverige og bra for alliansen. Dette er en historisk dag.

Med Sverige teller forsvarsalliansen nå 32 medlemsland.

Nordisk forsvarssamarbeid

Sveriges inntreden er spesielt viktig for de nordiske landene og også for Baltikum, påpekte Nato-sjefen.

– Dette er en stor dag for Nato, men ikke minst for det nordiske forsvarssamarbeidet. Det er første gang siden Kalmarunionen på 1300-1400-tallet at de nordiske landene har et felles forsvar, sa Stoltenberg.

Han framholdt at Sverige har førsteklasses militære kapabiliteter og en stor forsvarsindustri som de nå bringer med seg i alliansen.

Sverige er også blant landene som bruker mer enn 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar og dermed har oppnådd Natos toprosentmål.

Russiske reaksjoner

Med i den svenske delegasjonen til Brussel mandag var også Sveriges kronprinsesse Victoria.

Russland har truet med reaksjoner dersom Sverige går med i Nato.

– Vi må være på vakt. Russland vil være en trussel i overskuelig framtid, sier Kristersson.

Stoltenberg sier samtidig at det ikke foreligger noen umiddelbare trusler mot noe Nato-land.

– Det er av den enkle grunn at Nato er der, sier han.

Måtte vente

Sverige måtte vente uventet lenge på å få godkjent sin Nato-søknad, først av Tyrkia og dernest av Ungarn.

Først torsdag i forrige uke var alle papirene undertegnet og levert til USA, og Sverige kunne formelt erklæres som Nato-medlem.

Sverige søkte om Nato-medlemskap sammen med Finland i mai 2022. 4. april i fjor ble Finland Nato-medlem, mens Sverige altså måtte vente nesten ett år lenger.

