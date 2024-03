Protester rundt åpningen av Holocaust-museum i Nederland

Museet ble åpnet av den nederlandske kongen Willem-Alexander og Israels president Isaac Herzog, som før åpningen besøkte en synagoge i den nederlandske hovedstaden.

De propalestinske demonstrantene, som inneholdt flere jødiske grupperinger, understreket at de protesterte mot Herzogs tilstedeværelse, og ikke mot museet og hva det hedrer.

– For oss jøder er disse museene en del av vår historie, av vår fortid. Hvordan er det mulig at et så hellig sted brukes til å normalisere folkemord i dag, sa Joana Cavaco, en antikrigsaktivist fra det jødiske kollektivet Erev Rav, da hun talte til folkemengden i forkant av seremonien.

– Herzogs tilstedeværelse er et slag i ansiktet på palestinerne, som bare hjelpeløst kan se på hvordan Israel dreper deres kjære og ødelegger landet deres, sa den propalestinske organisasjonen The Rights Forum i en uttalelse i forkant av demonstrasjonene.

Museet i Amsterdam forteller historien til noen av de 102.000 jødene som ble deportert fra Nederland og drept i nazistenes konsentrasjonsleirer, samt historien om den strukturelle forfølgelsen av dem under den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig før deportasjonene startet.

Tre firedeler av de nederlandske jødene var blant de 6 millioner jødene som ble drept av nazistene.

