Oscar: Eposet om atombombens far spås å vinne flest priser

Christopher Nolans store epos om Robert Oppenheimer (1904-1967), gjerne kalt «atombombens far», er nominert til hele 13 Oscar-priser – inklusive alle de gjeveste.

Blant annet er historiedramaet regnet som storfavoritt til å vinne i kategorien Beste film, slik den gjorde under Golden Globe-utdelingen i januar. Ekspertene regner også med at «Oppenheimer» vil gi Nolan regiprisen, og at Cillian Murphy og Robert Downey Jr. stikker av med priser i herrekategoriene for beste skuespiller og beste birolle.

Kamp fra Ken?

Murphy, som spiller Oppenheimer selv, har sin argeste konkurrent i Paul Giamatti i «The Holdovers». Downey – i rollen som Lewis Strauss, bankmannen som ble amerikansk admiral og var en pådriver for atomkraft, må kappes med Ryan Gosling fra «Barbie».

Men begge de to Oppenheimer-skuespillerne har vunnet hærskarer av priser allerede og regnes av Indiewires Anne Thompson som storfavoritter.

Det er i et lite hjørne av «Oppenheimer» vi finner et norsk bidrag: Trond Fausa Aurvåg i rollen som den sprengningskåte, ukrainske kjemikeren George Kistiakowsky – av regissør Dolan kalt «a crazy dude!», ifølge NRK.

Fra 10 til 1

Nest flest nominasjoner har «Poor Things» med elleve, fulgt av «Killers of the Flower Moon» med ti og «Barbie» med åtte nominasjoner.

Der er nettstedet Gold Derby klar i sine forhåndsprognoser, basert på en rekke eksperter: De to første spås å stikke av med kun én hver, mens «Barbie» kan få to.

Alle fire er nominert i kategorien Beste film, i likhet med «The Holdovers», «Maestro», «American Fiction», «Past Lives, «Fritt fall» og «The Zone of Interest».

Lily mot Emma

En av de mer uvisse av de mest prestisjetunge kategoriene er Beste kvinnelige hovedrolle, der en velkjent stjerne – Emma Stone i «Poor Things» – kappes mot Lily Gladstone, som før sin hyllede innsats i «Killers of the Flower Moon» var nærmest helt ukjent.

Gladstone, som har lite dialog i Martin Scorseses storfilm, regnes likevel som favoritt. Hun er Osage, og kan bli den første urinnvåneren som vinner denne kategorien – akkurat som hun er den første til å bli nominert.

I kvinnenes birollekategori har Da’Vine Joy Randolph fra «The Holdovers» vunnet priser i alle utdelingene i forkant av Oscar, noe som ifølge Deadline gjør henne hard å slå – selv for krefter som Emily Blunt og Jodie Foster.

Kjolekamp

En annen stor kamp står på den røde løperen i forkant av utdelingen – først og fremst blant de kvinnelige stjernene. Motenettsteder som Vogue og Teenvogue legger opp til livedekning av antrekkene.

En av dem det kan være grunn til å holde øynene åpne for, ut fra det hun har iført seg på prisutdelingene som leder opp mot Oscar, er Emma Stone («Poor Things») – som har satset på skimrende og glitrende kjoler hittil, ifølge ABC.

Også Da'Vine Joy Randolph kan komme til å gjøre litt av en entré, siden hun og stylistene satser på gammeldags Hollywood-glamour med moderne vri – inspirert av Mae West.

Mann for sin gallastas er «Rustin»-aktuelle Colman Domingo, nominert i beste skuespillerkategorien. Begge har stylisthjelp av Wayman Micah, ifølge Hollywood Reporter.