Vestlige marinefartøy skjøt ned 28 houthi-droner lørdag, ifølge USA

Det skjer etter at den iran-støttede houthi-militsen angrep et lasteskip og amerikanske marinefartøy, ifølge Den amerikanske sentralkommandoen ( Centcom).

Angrepene fra houthimilitsen skal ha skjedd mellom klokken 4 og 8.20 på morgenen. En houthi-talsmann sa i en TV-sendt tale lørdag at de angrep med 37 droner.

Angrepene ble kjent lørdag morgen, da Centcom meldte om 15 nedskutte houthi-droner.

Ingen marinefartøy ødelagt

– Ingen av USAs eller koalisjonspartnernes marinefartøy ble ødelagt, og det er ikke rapportert om ødeleggelser på handelsskip, meldte Centcom lørdag ettermiddag norsk tid.

Houthi-bevegelsen i Jemen har de siste månedene stått bak en rekke rakett- og droneangrep mot skip i Rødehavet. De sier angrepene er ment å ramme Israel og allierte av landet. Mange av verdens største rederier har omdirigert trafikken vekk fra farvannet utenfor Jemen.

Britisk fregatt og franske jagerfly

Det britiske forsvarsdepartementet har delt bilder fra fregatten HMS Richmond, som tok del i operasjonen. Den skjøt ned to droner med Sea Ceptor-raketter, ifølge forsvarsminister Grant Shapps.

– Storbritannia og våre allierte vil fortsette med nødvendige handlinger for å berge liv og beskytte navigasjonsfriheten, sier Shapps.

Et fransk krigsskip og flere av landets jagerfly sto for fire nedskytinger av droner, melder det franske forsvaret.

Onsdag ble tre sjøfolk drept i et angrep mot et lasteskip utenfor Jemen. Det var første gang at et houthi-angrep har tatt livet av noen i den siste tidens angrep mot farvannene.

