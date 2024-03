UNRWA-sjef: Organisasjonen står «i fare for å dø»

– Organisasjonen står i fare for å dø. Den står i fare for å bli oppløst, sier Lazzarini til den sveitsiske kringkasteren RTS i et intervju som ble sendt lørdag.

– Det som står på spill på kort sikt, er skjebnen til dagens palestinere i Gaza, som gjennomgår en humanitær krise uten sidestykke, legger han til.

Han får støtte av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) som kaller situasjonen i Gaza «desperat».

– UNRWA er livslinjen for innbyggerne i Gaza og er avgjørende for palestinske flyktninger i hele Midtøsten.

En rekke land valgte i vinter å sette UNRWA-bistand på pause etter israelske anklager om at tolv av organisasjonens 13.000 ansatte på Gazastripen var involvert i Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober.

Lørdag kunngjorde imidlertid den svenske regjeringen at de gjenopptar utbetalingene til FN-organet. Fredag sa Canada at de ville gjøre det samme.

Eide oppfordrer nå flere land til å gjøre som Sverige og Canada.

– For UNRWA vil dette være til støtte for deres sårt tiltrengte hjelpearbeid i Gaza, på Vestbredden og andre steder. For mange palestinere kan fortsatt støtte til UNRWA utgjøre forskjellen mellom liv og død, sier han.